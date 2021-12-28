Силовые структуры
Российского полицейского из отдела по борьбе с коррупцией задержали за взятку
В Орске за взятку в три миллиона рублей задержан полицейский из антикоррупционного отдела
В Оренбургской области за взятку задержан полицейский из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает ТАСС.
По данным следствия, задержанный служил в полиции города Орска и получил в качестве взятки три миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности нарушившего закон россиянина. В региональном управлении МВД уточнили, что в случае подтверждения вины полицейский будет уволен, а его руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
24 декабря сообщалось, что в Москве при получении взятки задержали сотрудника Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. ФСБ поймала полицейского с тремя миллионами рублей.