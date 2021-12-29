Православные потребовали наказать спиливших крест на кладбище в Татарстане

Во Всемирном русском соборе призвали наказать тех, кто спилил православный крест с могилы Виктора Смирнова, похороненного на кладбище в татарском селе Актаныш. Об этом сообщает «Интерфакс».

В правозащитном центре Всемирного русского народного собора поблагодарили власти Татарстана за защиту православных региона. Помимо этого, глава правозащитного центра Роман Силантьев осудил высказывание заместителя главы Актанышского района Райхан Галимяновой, которая сказала, что не хочет видеть русских и православные церкви на этой территории. После инцидента чиновницу уволили.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на ситуацию. Глава региона обвинил чиновников в халатности и вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову за несвоевременную реакцию на произошедшее. Он также поручил главе района обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи умершего.

Об инциденте стало известно 17 декабря. По словам родственников, Виктор Смирнов умер в сентябре 2021 года. Когда его решили хоронить в Актаныше, смотритель кладбища заявил, что не рекомендует ставить на могиле крест. Несмотря на то что кладбище не мусульманское, он предполагал, что местные снесут крест.