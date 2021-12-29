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В Конституционном суде допустили возвращение смертной казни

Председатель Конституционного суда Зорькин: в РФ в будущем могут вернуть смертную казнь

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В России в будущем могут вернуть смертную казнь. Это допустил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», пишет URA.ru.

Он объяснил, что решение КС, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата смертной казни в будущем. «Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — указал он.

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17 октября

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий в России нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки. Он также отметил, что понимает тех, кто желает максимального наказания для совершивших преступление над их друзьями и родственниками.

В 2019 году стало известно, что более половины россиян (68 процентов) считают, что казнить преступников можно за сексуальные преступления против несовершеннолетних и за убийства (57 процентов). Всего смертную казнь считают допустимой 69 процентов опрошенных. Граждане также указали, что можно казнить за терроризм (53 процента), изнасилования (52 процента), распространение наркотиков (26 процентов), государственную измену и раскрытие гостайны (17 процентов), взяточничество (14 процентов), шпионаж (9 процентов), осквернение религиозных святынь, кражу, грабеж, разбой (6 процентов), неуплату налогов (1 процент).

Мораторий на смертную казнь в России был введен 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведет в исполнение в 1996 году.

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Марина Совина
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