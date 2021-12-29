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Крупную нефтяную компанию обвинили в нехватке бензина в России

Глава ФАС Шаскольский: крупная нефтяная компания создала дефицит бензина в регионе России

Фото: Антон Белицкий / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила крупную нефтяную компанию в действиях, которые привели к нехватке бензина в конкретном регионе и, соответственно, к росту цен. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский, передает ТАСС.

По его словам, компания большую часть продукции отправляла на экспорт, отказывая в продажах предприятиям на внутреннем рынке. Исправлять ситуацию приходилось за счет поставок топлива из других регионов, которое в итоге обходится дороже.

Называть виновника и регион, где зафиксированы проблемы, ФАС отказался. Однако отметил, что служба проводит проверку по факту роста цен и смогла найти «определенные признаки нарушений».

Ранее стало известно, что по итогам 2021 года российские нефтяные компании получат из бюджета рекордные 650 миллиардов рублей в качестве компенсации за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке. Эти выплаты окажутся в два раза выше, чем в 2019 году.

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В августе заместитель министра энергетики Павел Сорокин указывал, что если бы правительство не компенсировало нефтяникам расходы за счет демпфирующего механизма, бензин в России был бы дороже на 15 рублей за литр.

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Платон Щукин
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