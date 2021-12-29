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Нефтяники получат из бюджета сотни миллиардов рублей за дешевый бензин

«Ъ»: нефтяники получат рекордные 650 млрд рублей в рамках демпфера

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Российские нефтяные компании в 2021 году получат из бюджета рекордные 650 миллиардов рублей в рамках демпфера (компенсации за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке), сообщает «Коммерсантъ».

Выплаты за поставки бензина и дизтоплива на рынок страны по ценам ниже экспортных будут в два раза больше, чем в 2019 году. Суммарно госсубсидии нефтяникам за дешевый бензин могут составить 1,25 триллиона рублей. Кроме демпфера в сумму входит обратный акциз на нефть и инвестиционная надбавка к нему.

Brent от TradingView

Нефтяникам дадут рекордные компенсации в сотни миллиардов, так как экспортные поставки топлива в этом году были премиальными из-за роста цен на нефть и падения рубля. Однако настройка демпфера с трудом справляется со сдерживанием цен на внутреннем рынке из-за большой разницы между внутрироссийскими и экспортными ценами, пишет издание.

В Минэнерго ранее рассказали, какой была бы реальная цена на бензин в России, если бы власти не вводили меры по ограничению роста цен на топливо. В среднем власти сэкономили россиянам 15 рублей на каждом литре топлива, сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

В рамках демпфера, если экспортные цены на топливо выше условных внутренних, государство компенсирует производителям часть разницы. В обратном случае уже нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

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Мария Строителева
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