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Директор школы рассказала подробности о замерзшем насмерть российском школьнике

Директор школы, где учился замерзший насмерть мальчик: мы тут же сообщили в полицию

Директор школы, где учился замерзший насмерть 11-летний школьник, рассказала подробности произошедшего. По ее словам, как только ребенок не явился на занятия, в школе сразу же забили тревогу. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

«И родителям сообщили, приехал отчим, ребенка не нашли, мы тут же сообщили в полицию. (...) Дело в том, что ребенок не приехал в течение первого урока», — сказала директор.

Женщина рассказала, что ребенок к ним в школу пришел буквально полтора месяца назад. Проучился он там три недели, две из которых — болел.

«Он сел на какую-то другую маршрутку. Он практически не читаемый ребенок, вот какая маршрутка пришла, на такую и сел», — считает директор учебного заведения.

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Никита Абрамов
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