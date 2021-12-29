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В России захотели страховать пьяных туристов

«Ъ»: турагенты попросили Роспотребнадзор пересмотреть условия услуг страхования туристов

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

Российские турагенты обратились в Роспотребнадзор с просьбой пересмотреть условия страхования для туристов, получивших травмы на отдыхе в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора сервиса OnlineTur.ru Андрея Бородина в ведомство.

Как отмечается в письме, туристы могут претендовать на получение компенсации от страховой компании только при предъявлении теста о наличии алкоголя в крови — тем самым, предоставление услуг по страховке ставится в зависимость от приобретения анализов медицинского освидетельствования.

Так, действие большинства страховых полисов не распространяется на травмы, несчастные случаи и отравления, полученные в состоянии алкогольного опьянения, однако в правилах нет четкого определения критериев трезвости. Так, туристам в отелях или на экскурсиях могут предлагать слабоалкогольные напитки, которые не приводят к опьянению, но могут дать положительный результат теста.

Кроме того, OnlineTur.ru указывает и на случаи, когда страховые компании отказывались от выплат, если происшествие произошло из-за опьянения третьего лица, например, водителя.

Страховые компании уверены, что в основном к несчастным случаям на отдыхе приводит именно злоупотребление алкоголем, а тест всего лишь позволяет установить прямую причинно-следственную связь. Тем не менее, включение в страховые полисы дополнительных рисков получения травм в состоянии опьянения может существенно повысить стоимость услуг.

Ранее в декабре российским туристам при банкротстве турфирм предложили платить минимальную гарантированную компенсацию в размере 40 тысяч рублей. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, до конца текущего года ведомство вынесет данную инициативу на общественное обсуждение.

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Дарья Рыбак
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