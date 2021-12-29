В Госдуме предложили поощрять россиян за доносы

Россиян, сообщающих правоохранителям о случаях, когда у них просят взятку, следует поощрять. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщает в среду, 29 декабря, «360».

Так депутат прокомментировал информацию о том, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко наградил своего заместителя Сергея Федотова за то, что тот отказался принимать крупную взятку, сдав правоохранителям чиновницу, предлагавшую ему за свое повышение три миллиона рублей.

«Это говорит о том, что идет правильный процесс выздоровления системы внутри себя», — сказал Хамзаев.

Он добавил, что чиновникам следует делать выводы из роста числа наказаний их коллег за коррупционные преступления, однако, по словам парламентария, система поощрений тоже должна иметь место.

28 декабря сообщалось, что вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов, ранее отказавшийся от взятки в размере трех миллионов рублей, получил от губернатора премию в размере 47,2 тысячи рублей. Эту сумму Федотов перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».