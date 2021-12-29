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Вдова узнала о любовнице мужа и его несметных богатствах после его смерти

Женщина после смерти мужа обнаружила записанные на любовницу банковские счета

Фото: Tezos / Unsplash

Жительница американского штата Вашингтон после смерти мужа обнаружила, что он был богат и вел двойную жизнь. Об этом сообщает Market Watch.

Вдова рассказала, что 33 года провела в браке с мужчиной и после его смерти узнала, что он вел двойную жизнь. Американец работал оценщиком в компании, занимавшейся мощением улиц. У него было много свободного времени и интрижек на стороне. «В одну из женщин он влюбился и начал встречаться с ней за моей спиной. Я обнаружила шесть кредитных карт, которые он завел без моего ведома. Сумма на каждой из них превышала тысячу долларов (73,4 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Я узнала, что он торгует биткоинами и зарабатывает много денег. Он работал в доме этой женщины, в то время как наш дом разваливался. Он покупал ей вещи и проводил время с ней, когда говорил мне, что поехал на работу», — рассказала американка.

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По словам женщины, любовница была записана в качестве пользователя в банковский и криптовалютный счета ее мужа. На момент его смерти сумма на этих счетах превышала 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Завещания он не оставил. Американка спросила у консультанта издания, имеет ли она право на несметные богатства покойного. «В штате Вашингтон было принято прецедентное судебное решение, суть которого в том, что один супруг не имеет право переводить деньги и передавать имущество третьим лицам без ведома другого супруга. Таким образом, финансовые учреждения должны быть уведомлены о смерти вашего мужа и о вашем существовании», — ответил специалист. Он подчеркнул, что согласно законодательству Вашингтона, все заработанное в браке имущество считается общим имуществом супругов.

«Даже если эти счета имели право наследника, есть веские доводы, что у вас есть право на половину этих счетов (25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании зашла в интернет и узнала, что ее 51-летний супруг Том Маккейб 15 лет состоит в браке с другой женщиной. Вместе с разводом она получила и долги мужа.

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Алиса Дмитриева
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