Раскрыты подробности дела задержанного ФСБ российского депутата

Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности уголовного дела депутата Тульской областной думы, задержанного ФСБ по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). Ранее 29 декабря сообщалось о задержании в Туле депутата облдумы Александра Ермакова.

По версии следствия, с декабря 2011-го по март 2013 года парламентарий, являющийся руководителем фирмы, вместе с заместителем директора коммерческой организации предоставили в банк фиктивные документы, на основании которых они получили кредит в 230 миллионов рублей. Деньги фигуранты дела обратили в свою пользу, не собираясь их возвращать кредитной организации.

Как отметили в СКР, противоправная деятельность депутата не связана с исполнением им парламентских полномочий. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.