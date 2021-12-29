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Раскрыты подробности дела задержанного ФСБ российского депутата

СКР: депутат Тульской облдумы обвиняется в мошенничестве на 230 млн рублей
Начало событий в новости В российском регионе депутата задержали за мошенничество

Фото: Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности уголовного дела депутата Тульской областной думы, задержанного ФСБ по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). Ранее 29 декабря сообщалось о задержании в Туле депутата облдумы Александра Ермакова.

По версии следствия, с декабря 2011-го по март 2013 года парламентарий, являющийся руководителем фирмы, вместе с заместителем директора коммерческой организации предоставили в банк фиктивные документы, на основании которых они получили кредит в 230 миллионов рублей. Деньги фигуранты дела обратили в свою пользу, не собираясь их возвращать кредитной организации.

Как отметили в СКР, противоправная деятельность депутата не связана с исполнением им парламентских полномочий. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Любовь Ширижик
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