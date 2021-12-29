В российском регионе депутата задержали за мошенничество

В Туле задержали депутата областной думы Александра Ермакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, депутата заподозрили в совершении мошеннических действий. Согласно информации на сайте думы, Ермаков является заместителем председателя комитета по социальной политике.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко по подозрению в махинациях с покупкой жилья для детей-сирот. На Авраменко завели дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).