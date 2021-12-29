В США задачей F-35 назвали уничтожение С-400 в Крыму

Истребитель США пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II способен решать шесть задач, пишет 19FortyFive.

Первой задачей американское издание называет стратегическую атаку, примером которой может стать уничтожение российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» в Крыму, что позволит занять доминирующее положение на поле боя.

Вторая задача — непосредственная авиационная поддержка, например, морским пехотинцам, высаживающимся на побережье в Сомали и находящимся под угрозой атаки со стороны террористов.

Третье задачей называется обеспечение воздушного превосходства, например, уничтожение китайского истребителя J-10 над Южно-Китайским морем и расчистка пути стратегическим бомбардировщикам B-52 Stratofortress для поражения целей.

Четвертая задача — ведение радиоэлектронной войны, например, глушение ​в районе Прибалтики российской радарной станции, что позволит американским истребителям четвертого поколения уничтожить последнюю.

Пятой задачей называется осуществление разведки и наблюдение, например, полет над секретным комплексом в Тегеране, что путем предоставления точной картины происходящего поможет выполнению специальных наземных операций.

Шестой — подавление и уничтожение средств противовоздушной обороны (ПВО), например, выведение из строя северокорейской радиолокационной станции за пределами Пхеньяна, что позволит истребителю F-15 Eagle уничтожить близлежащий военный аэродром.

Издание отмечает, что данные задачи по отдельности могут выполнять и другие истребители, однако уникальность F-35 Lightning II заключается в его возможности координировать действия остальных.

Ранее в декабре издание 19FortyFive рассказало, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II компании Lockheed Martin выжил в борьбе с другими западными конкурентами и в будущем займет доминирующее положение в мировой боевой авиации.