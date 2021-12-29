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Устроивший стрельбу в больнице Светлограда доктор хранил дома оружие

Устроивший стрельбу в больнице Светлограда анестезиолог Мирошниченко хранил дома оружие

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Дома у анестезиолога Андрея Мирошниченко, устроившего стрельбу в больнице Светлограда в Ставропольском крае, нашли тайник с оружием. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, помимо четырех единиц оружия, официально зарегистрированных на дебошира, у него обнаружили самодельный обрез, спрятанный в стене, и пистолет в ящике, который лежал рядом с домом. Также у явившегося на разборки с женой доктора нашли и наркотики.

28 декабря сообщалось, что пьяный российский доктор явился в медучреждение, чтобы выяснить отношения с работавшей там женой.

Он прошел в больницу, спрятав оружие под курткой. Оно представляло собой переделанный под боевое оружие из охолощенного автомат Калашникова.

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Владимир Седов
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