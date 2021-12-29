Нигер вышлет высоких чиновников Руанды времен геноцида тутси

Власти Нигера приняли решение выслать из страны граждан Руанды, занимавших высокие государственные и военные посты во время геноцида народа тутси, который произошел в 1994 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение министра внутренних дел и децентрализации Нигера Амаду Адаму Сулейя.

«Лица высылаются с территории Нигера по дипломатическим причинам с запретом на постоянное проживание в стране. Они должны покинуть Нигер в течение ближайших семи дней», — говорится в документе. Сообщается, что решение коснулось восьми человек. Четверо из них уже отбыли свои сроки по приговору международного трибунала по геноциду, еще четверо были оправданы.

Ранее стало известно, что в тюрьме в столице Мали Бамако умер экс-полковник армии Руанды Теонесте Багосора (Theoneste Bagosora). Бывший военнослужащий был осужден за организацию геноцида этноса тутси в 1994 году, его приговорили к 35 годам заключения. Он скончался в тюремной больнице в возрасте 80 лет.

В результате ста дней геноцида в Руанде погибли около 800 тысяч человек (до 20 процентов населения страны). Большинство жертв представляли этническое меньшинство из народности тутси, которых правительство, состоявшее из представителей народа хуту, обвинило в попытке порабощения Руанды. Среди погибших также были представители так называемых умеренных хуту, которых власти обвинили в предательстве.