МИД России назвал условие для возобновления полетов в Грузию

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет отменен, когда для этого появятся нужные предпосылки, связанные в том числе с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко.

По его словам, помимо неблагоприятной ситуацией с пандемией, отношения двух стран осложняет и политический фактор. При этом дипломат подчеркнул, что ограничения на полеты носят временный характер, и в будущем перевозки обязательно возобновятся.

«Запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки с территории России на территорию Грузии был вынужденной мерой, принятой в ответ на известную антироссийскую провокацию, устроенную грузинскими радикалами», — напомнил Руденко. Он назвал эту причину понятной для Тбилиси и понадеялся, что руководство страны не будет препятствовать возобновлению перевозок.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после начала антироссийских акций протеста в Тбилиси. В конце июля текущего года спецпредставитель премьер-министра страны Зураб Абашидзе заявил, что обе стороны вернулись к обсуждению вопроса о снятии запрета и намерены решить его как можно раньше.