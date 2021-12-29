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В казанском зоопарке появилась горилла

В казанский зоопарк «Река Замбези» из Австрии привезли 20-летнюю гориллу по кличке Мавинго

Фото: @kazanzoo1806

В казанский зоопарк «Река Замбези» из Австрии привезли гориллу по кличке Мавинго. 20-летнего примата сначала транспортировали в Германию, а затем на самолете доставили в Москву. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Горилла весит 200 килограммов, а ее рост достигает 180 сантиметров. Отмечается, что Мавинго любит музыку, особенно из фильма «Король Лев», а в качестве лакомств предпочитает картофель и творог.

Он родился в 2001 году от доминантной самки, переняв от нее черты лидерства. При этом, как уточняет пресс-служба городской администрации, Мавинго ведет себя спокойно.

В настоящее время примат проходит 30-дневный карантин. От других самцов, Квабена и Нгуву, новичка отделяет специальный барьер. «Мавинго — крупный самец с лидерскими качествами. Молодым самцам нужно привыкнуть к его запаху, присутствию, и когда это произойдет, шибер откроют», — цитирует сайт пресс-службу зоопарка.

Ранее в екатеринбургском зоопарке показали подготовку многодетной тигрицы по кличке Хинду к Новому году. «К Новому году тиграм делали подарки — коней из соломы, а внутри была курица, Джагар и Джуна с радостью восприняли игрушку, а Хинду долго шипела и не подходила к нему, в итоге понюхала и больше не пришла на него даже взглянуть», — рассказали специалисты.

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Варвара Кошечкина
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