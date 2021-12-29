У берегов Крита произошло землетрясение

У берегов острова Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации центра, подземные толчки зафиксировали в 75 километрах к югу от города Ираклион с населением более 137 тысяч человек. Они произошли около пяти часов утра (в восемь часов по Москве). Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 68 километров.

На данный момент не было сообщений о возможных жертвах стихии и разрушениях на острове.

14 декабря сообщалось, что у берегов Индонезии произошли сильные подземные толчки магнитудой 7,7, Эпицентр последнего зарегистрированного землетрясения замечен в 104 километрах к северо-западу от города Маумере, главный очаг находился на глубине десяти километров. Власти предупредили граждан о возможности цунами.