Мощное землетрясение 7,7 балла произошло в Индонезии

У берегов Индонезии произошли сильные подземные толчки магнитудой 7,7, сообщает Европейский средиземноморский центр сейсмологии.

По его данным, эпицентр последнего зарегистрированного землетрясения замечен в 104 километрах к северо-западу от города Маумере, главный очаг находился на глубине десяти километров. Индонезийское агентство метеорологии предупреждает, что при таких мощных толчках есть опасность возникновения цунами.

Посольство Российской Федерации в Индонезии уже предупредило российских граждан о возможной угрозе в официальном Telegram-канале.

В ночь на 14 декабря около острова Пасхи на глубине десяти километров произошло землетрясение магнитудой 5,4. Метеорологи из геологической службы США подтвердили отсутствие угрозы возникновения цунами.