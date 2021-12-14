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Мощное землетрясение 7,7 балла произошло в Индонезии

У берегов Индонезии зафиксировали сильные подземные толчки магнитудой 7,7

Фото: Antara Foto / Siska / Reuters

У берегов Индонезии произошли сильные подземные толчки магнитудой 7,7, сообщает Европейский средиземноморский центр сейсмологии.

По его данным, эпицентр последнего зарегистрированного землетрясения замечен в 104 километрах к северо-западу от города Маумере, главный очаг находился на глубине десяти километров. Индонезийское агентство метеорологии предупреждает, что при таких мощных толчках есть опасность возникновения цунами.

Посольство Российской Федерации в Индонезии уже предупредило российских граждан о возможной угрозе в официальном Telegram-канале.

В ночь на 14 декабря около острова Пасхи на глубине десяти километров произошло землетрясение магнитудой 5,4. Метеорологи из геологической службы США подтвердили отсутствие угрозы возникновения цунами.

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Дмитрий Сотак
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