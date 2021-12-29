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Смертельная авария с участием грузовика на российской трассе попала на видео

На Мамайском перевале в Сочи грузовик снес ограждение и упал в кювет

Появилось видео смертельного ДТП, которое произошло на Мамайском перевале в Сочи: грузовик снес ограждение и упал в кювет. Видео с места аварии опубликовано в Telegram-канале Kub Mash.

Все произошло рано утром в среду, 29 декабря. На появившихся кадрах видно, как водитель грузовика не справляется с управлением, врезается в отбойник. Фура оказалась в кювете.

Позже 35-летний водитель, управлявший грузовиком, скончался в больнице.

Ранее на 29-м километре МКАД при столкновении двух фур погибли два человека. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

Анна Щербакова
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