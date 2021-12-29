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Новак оценил планы России по транзиту газа через ГТС Украины

Новак: ГТС Украины будет востребована Россией и после 2024 года при выгодных условиях

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована российской стороной и после 2024 года при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, при соблюдении данных условий будут бронироваться соответствующие мощности украинской ГТС. Новак подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок по газотранспортной системе Украины, а договор о транзите по 40 миллиардов кубометров газа в год через украинскую территорию подписан до конца 2024 года.

В то же время пропускная способность всей экспортной газотранспортной инфраструктуры не может быть равна объему потребления, так как всегда должны быть запас пропускной способности и конкуренция, добавил вице-премьер.

Ранее Новак прокомментировал ситуацию с газом в Европе и назвал основные причины, из-за которых в регионе установились высокие цены на данный вид топлива. Он отметил, что на газовый кризис в Европе повлияли несколько факторов, среди которых — целенаправленный отказ Еврокомиссии от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, холодная зима прошлого года и риски повторения холодов этой зимой.

Марина Совина
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