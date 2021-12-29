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МВД изменит требования криминалистов к гражданскому и служебному оружию

МВД: криминалистам разработают новые требованиям к служебному и гражданскому оружию

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

МВД России подготавливает изменения криминалистических требований к оружию и патронам. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

По данным агентства, приказ гласит утвердить согласованные с Росгвардией и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) прилагаемые криминалистические требования к техническим характеристикам оружия. Это касается гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.

Приказ, действующий ранее и на данный момент, предлагается признать утратившим силу. В проекте приказа отмечается, что нововведения не коснутся оружия, имеющего культурную ценность, в том числе копии антикварного оружия и реплики старинного оружия.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об улучшении жилищных условий сотрудников и пенсионеров МВД. Сотрудникам и пенсионерам МВД, принятым на учет как нуждающиеся в жилье до марта 2005 года, могут с их согласия предоставить жилье в населенных пунктах, расположенных не по месту жительства.

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Леонид Микуляк
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