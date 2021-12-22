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В России улучшат жилищные условия для полицейских

Государственная Дума приняла закон об улучшении жилищных условий сотрудников МВД

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об улучшении жилищных условий сотрудников и пенсионеров МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что нуждающиеся в жилье работники, в том числе полицейские, теперь смогут выбирать, получать ли им единовременную выплату или готовую квартиру. Уволенные со службы по состоянию здоровья или из-за изменения в штате сохранят право получить выплаты на покупку жилья. Пенсионеры, отработавшие в органах внутренних дел не менее 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебным жильем, пока ожидают квартиры.

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Сотрудникам МВД и пенсионерам, принятым на учет как нуждающиеся в жилье до марта 2005 года, могут с их согласия предоставить жилье в населенных пунктах, расположенных не по месту жительства. Замминистра внутренних дел Игорь Зубов отмечал, сам факт службы в МВД не является основанием для получения ведомственного жилья.

Ранее стало известно, что в Челябинске сотрудники и ветераны МВД, которых администрация города намеревалась выселить из служебного жилья, записали несколько видеообращений к президенту России Владимиру Путину. Возглавлявшая инициативную группу участковая Яна Кириллова объявила голодовку и держала ее до 10 декабря. Позднее, 20 декабря, ее уволили из органов внутренних дел из-за нарушения дисциплины.

Александра Мирошникова
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