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Объявившую голодовку сотрудницу полиции уволили после обращения к Путину

Объявившую голодовку из-за жилья сотрудницу полиции Яну Кириллову уволили из МВД

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Участковую Яну Кириллову, которая протестовала против возможного выселения из служебного жилья, уволили из МВД. Официальной причиной стало нарушение служебной дисциплины, однако Кириллова с этим не согласна и собирается оспорить увольнение в суде, сообщает сайт «Европейско-Азиатские новости».

В ГУ МВД России по региону заявили, что сотрудница полиции Кириллова была уволена из-за того, что не явилась на работу без уважительной причины. Участковая возглавляла инициативную группу сотрудников и ветеранов МВД, которых администрация Челябинска намеревалась выселить из служебного жилья. В знак протеста Кириллова объявила голодовку. Полицейские записали несколько видеообращений к президенту России Владимиру Путину и руководителям силовых ведомств.

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В пресс-службе органов внутренних дел заявили, что Кириллова не отвечала на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах. Сама сотрудница сообщила, что не нарушала служебную дисциплину, а взяла два выходных дня в связи с переработками, о чем предупредила начальника и написала соответствующий рапорт. В последний день участковой отказали в отгулах. «Я мать-одиночка, мне нужно быть с ребенком. Как только мне отказали, я зарегистрировала рапорт о служебном споре и уведомила, что беру два выходных из положенных мне десяти», — рассказала Кириллова и добавила, что выходные посчитали прогулами, а за оставшиеся переработки при увольнении выплатили 262 рубля. Участковая подчеркивает, что ее уволили незаконно.

Голодовку в знак несогласия с действиями администрации Кириллова держала до 10 декабря. Депутат законодательного собрания Ольга Мухометярова предложила сотруднице полиции помощь и убедила ее закончить акцию протеста. Сотрудников внутренних органов поддержал и депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев. Он тоже объявил голодовку, чтобы выразить солидарность с полицейскими, которых администрация города решила выселить из служебных квартир.

Александра Мирошникова
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