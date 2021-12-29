Определена причина таяния вечной мерзлоты на дне моря в Арктике

Ученые Института экологии НИУ ВШЭ определили причину таяния подводной вечной мерзлоты в районе Восточно-Сибирского арктического шельфа. Согласно результатам исследования, опубликованных в журнале Marine and Petroleum Geology, ключевую роль играет не только увеличение температуры морской воды, но и миграция ионов солей, например, NaCl. Об этом сообщается в пресс-релизе НИУ ВШЭ.

Исследователи пробурили в Арктике три скважины глубиной 50-60 метров на шельфе моря Лаптевых и в морской лагуне, примыкающей к бухте Буор-Хая. Оказалось, что от побережья Восточно-Сибирского арктического моря до континентального склона на расстоянии 1000-1500 километров находится льдосодержащая вечная мерзлота. Верхний слой этих отложений состоит из незамерзшей мягкой глины, затем идут пески, а третий слой состоит из льда и песчаного грунта.

Ученые выяснили, что теплопроводность замороженного грунта приблизительно на 45-60 процентов выше, чем у незамерзших, из-за более низкой солености, более высокой льдонасыщенности и умеренного содержания незамерзшей воды. По мнению авторов работы, результаты указывают, что донная вечная мерзлота более уязвима к оттаиванию, чем ее наземный аналог. Деградация отложений связана с тем, что ионы солей переносятся из верхних слоев к более глубокому ледяному слою.

Дестабилизация содержащих вечную мерзлоту отложений может привести к значительным выбросам метана, который является мощным парниковым газом, способствующим нагреванию Арктики.