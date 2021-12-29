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Ида Галич обнажилась на камеру

Блогерша Ида Галич снялась голой с нюдовым макияжем

Фото: @galichida

Популярная российская блогерша Ида Галич поделилась с фанатами кадрами откровенной фотосессии. Соответствующий снимок она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

31-летняя знаменитость разместила фотографию, на которой она позирует обнаженной с нюдовым макияжем на зеленом фоне. На изображении девушка прикрывает оголенные интимные зоны руками и ногами, сидя на полу. В описании к публикации Галич заявила, что описанный кадр стал ее любимым.

Телеведущая не раскрыла подробности съемки, а также не назвала ее автора. Ранее она уже фотографировалась топлес, стоя боком к фотографу, с такой же прической и мейкапом.

В январе поп-исполнительницу Ольгу Бузову высмеяли в сети за обнажающее ягодицы наряд. На опубликованных снимках знаменитость позирует на сцене напротив декорации в виде слова Buzova. Ее запечатлели в белом мини-платье с длинным шлейфом и деталью на плечах, которая имитирует крылья. Наряд украшен стразами Swarowski и перьями. Образ певицы дополнили перчатки в тон образа.

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Майя Пономаренко
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