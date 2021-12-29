Назван самый популярный в 2021 году инструмент кибермошенников

В 2021 году были зафиксированы самые массовые утечки данных за последние 17 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании ESET, специалисты которой подвели итоги последних 12 месяцев и назвали главные события года в сфере информационной безопасности.

Как отмечают аналитики компании со ссылкой на отчет IBM, средняя сумма убытков различных организаций от утечки данных выросла с 3,86 миллиона до 4,24 миллиона долларов. В ESET считают, что катализатором этого роста стал глобальный тренд на удаленную работу, так как потери из-за взломов сотрудников на дистанционке оцениваются в 1,07 миллиона долларов.

При этом самым популярным в 2021 году инструментом мошенников специалисты назвали кражи учетных данных пользователей. Они составили 20 процентов от общего числа взломов. С помощью кражи учетных данных реализуется каждая пятая атака на корпоративный сегмент.

Также в ESET напомнили о выводе коллег из Verizon, которые считают, что 69 процентов от общего числа кибератак в 2021 году были проведены с помощью методов социальной инженерии. На фишинг пришлось 36 процентов взломов. Аналитики подчеркнули, что число DDoS-атак также заметно увеличилось — до 10 миллионов инцидентов за весь год (в прошлом было на 1,6 миллиона меньше).

Ранее кибермошенники придумали новую предновогоднюю схему обмана с фейковыми розыгрышами призов от крупных российских компаний. Преступники предлагают потенциальным жертвам пройти опрос, якобы направленный на повышение качества обслуживания в магазинах, а затем получают данные их банковских карт.