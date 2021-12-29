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Российский таксист выстрелил в воздух и избил пассажирку

В Тосно Ленинградской области таксист выстрелил в воздух и набросился на женщину

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

В Ленинградской области между пассажиркой и таксистом произошел конфликт, в результате которого водитель избил женщину. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в СНТ «Гутлов Ручей» близ Тосно утром 28 декабря. Согласно предварительным данным, таксист набросился на россиянку и разорвал ей куртку. После этого он несколько раз выстрелил из пистолета в воздух. Причина конфликта неизвестна. На данный момент водителя разыскивают, обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Ранее в Ярославле водитель такси жестоко избил клиентку за то, что она пнула его автомобиль. Инцидент попал на видео, на кадрах которого видно, как водитель бьет женщину по лицу кулаками.

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Никита Абрамов
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