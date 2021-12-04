Российский таксист жестоко избил пнувшую машину клиентку и попал на видео

В Ярославле таксист жестоко избил клиентку за то, что она пнула его машину

На улице Победы в Ярославле водитель такси жестоко избил клиентку за то, что она пнула его автомобиль. Видео с места опубликовано на портале «76.ru».

На кадрах видно, как таксист бьет кулаками женщину по лицу. Другой мужчина попытался защитить пассажирку, но агрессивный автомобилист повалил его на землю и начал колотить.

Таксист кричал, что ему «плевать, кого бить». Позднее водителя и пассажиров удалось разнять прохожим. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

По данному факту проводится проверка.

Ранее жительница Челябинска избила водителя такси за то, что он отказался везти ее с ребенком без детского кресла. Отмечалось, что к подъехавшей машине девушка вышла с ребенком, хотя в заказе этого уточнения не было. Когда таксист сказал, что через восемь минут приедет другой автомобиль, девушка начала избивать его детским рюкзаком.