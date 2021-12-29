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Назван улучшающий показатели кровяного давления напиток

Daily Express: употребление клюквенного сока может улучшить показатели кровяного давления

Фото: Pixabay

Употребление клюквенного сока может способствовать нормализации кровяного давления. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на исследование ученых, результаты которого были опубликованы в журнале European Journal of Nutrition.

В основу научной работы легли данные 45 исследований. Выяснилось, что в среднем систолическое давление у употреблявших данный напиток снижалось на 1,52 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 1,78 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, ученые из Университета Лаваля в Канаде заявили, что клюквенный сок оказывает положительное воздействие на уровень холестерина в крови. По их мнению, такой эффект обусловлен полифенольными соединениями, содержащимися в ягоде. Также отмечается, что данный напиток известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что клюкву и различные добавки из нее используют в качестве терапии цистита. Он подчеркнул, что пользу этой ягоды подтвердили ведущие мировые ученые: прием клюквы входит во многие международные клинические рекомендации по лечению инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.

Ксения Назарова
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