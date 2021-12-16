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Врач назвал помогающий вылечиться от цистита продукт

Врач Сергей Агапкин заявил, что клюква помогает вылечиться от цистита

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукт, который помогает вылечиться от воспаления мочевого пузыря — цистита. Выпуск доступен на YouTube.

По словам телеведущего, клюкву и различные добавки из нее используют в качестве терапии цистита. Агапкин заявил, что пользу этой ягоды подтвердили ведущие мировые ученые: прием клюквы входит во многие международные клинические рекомендации по лечению инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.

Помимо этого, врач рассказал, какой напиток снижает артериальное давление. Как уточнил Агапкин, употребление свекольного сока должно помочь гипертоникам. Специалист объяснил, что в этом напитке содержатся органические соединения азота, которые расширяют кровеносные сосуды.

Ранее Агапкин в эфире программы «О самом главном» предупредил об опасности постоянного чувства голода. По словам специалиста, такое нарушение пищевого поведения может сигнализировать о дефиците витаминов в организме или о скрытой депрессии.

Евгения Наумова
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