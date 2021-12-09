Врач рассказал об опасности постоянного чувства голода

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, симптомом какого опасного состояния может быть постоянное чувство голода. Выпуск доступен на YouTube.

«Нарушение пищевого поведения, когда человек не может насытиться, то есть он ест, и не возникает этого ощущения (насыщения — прим. “Ленты.ру”), — это очень серьезная проблема, которая часто приводит к ожирению. И причин на самом деле может быть несколько», — заявил телеведущий. По словам Агапкина, постоянное чувство голода может сигнализировать о дефиците определенных витаминов или микроэлементов в организме.

Другой причиной, как отметил врач, может быть повышенная тревога или скрытая депрессия. «Депрессия может быть в субклинической, стертой форме, то есть у человека нет прям совсем очевидного подавленного состояния. Просто [у него] какое-то такое настроение, что и погода не очень, и люди вокруг так себе», — рассказал Агапкин и уточнил, что человек, страдающий от скрытой депрессии, пытается компенсировать отсутствие положительных эмоций за счет еды.

Специалист добавил, что всем, кто испытывает постоянное чувство голода, необходимо обратиться к врачу. Он рассказал, что в некоторых случаях пациенту может помочь психолог, который занимается коррекцией пищевого поведения.

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