Врач назвал необычный помогающий убрать жир напиток

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл рецепт необычного напитка, который помогает убрать жир с живота, если употреблять его перед тренировками. Напитком, который помогает сжечь жир, он назвал смесь свекольного сока и кофе. Фрагмент передачи доступен на YouTube.

Агапкин рассказал, что коктейль из свекольного сока и крепкого кофе увеличивает эффект от любой физической нагрузки. «Свекольный сок обладает сосудорасширяющим действием, то есть он усиливает кровоток, а кофеин является мобилизатором жировой ткани: заставляет отдавать жировые клетки более охотно», — объяснил врач.

«Если такой напиток применяется до тренировки, это стимулирует выход жирных кислот», — подчеркнул специалист. Он отметил, что тренировка может стать на 10-15 процентов эффективнее, если выпить перед ней коктейль по его рецепту.

Врач также призвал исключить высококалорийные продукты из рациона. «Если намазать бутерброд не кусочком масла, а мягким авокадо, калорийность такого бутерброда будет в пять раз меньше», — пояснил Агапкин. Помимо этого, доктор посоветовал не запивать еду сладкими соками.

Ранее Агапкин рассказал о том, как правильно выбирать глазированные сырки, и предупредил о том, чем этот продукт может быть опасен. Специалист уточнил, что в некоторых сырках содержатся «плохие жиры», а также слишком большое количество сахара. Врач отметил, что если в составе указано растительное масло, покупать такой сырок не стоит.