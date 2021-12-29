В России допустили возвращение смертной казни

В России в будущем могут вернуть смертную казнь. Это допустил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

Он объяснил, что решение КС, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата смертной казни в будущем.

Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт

Валерий Зорькин председатель Конституционного суда

«Надеюсь, что отход от права в сторону нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно», — резюмировал он, высказав личное отношение по этому вопросу.

Требования расправы

Вопрос о возвращении смертной казни постоянно всплывает в обществе. Практически после каждого резонансного преступления звучат требования об отмене запрета на убийство злоумышленника, при этом чаще всего как граждане, так и некоторые законотворцы выступают за расстрелы террористов, убийц и педофилов. В частности, 22 декабря депутат Государственной Думы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для ряда преступников. Он отметил, что считает такое наказание адекватным для ранее судимых педофилов за повторное изнасилование несовершеннолетних. «Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — указал политик.

В 2019 году стало известно, что более половины россиян (68 процентов) считают, что казнить преступников можно за сексуальные преступления против несовершеннолетних и за убийства (57 процентов). Всего смертную казнь считают допустимой 69 процентов опрошенных. Граждане также указали, что можно казнить за терроризм (53 процента), изнасилования (52 процента), распространение наркотиков (26 процентов), государственную измену и раскрытие гостайны (17 процентов), взяточничество (14 процентов), шпионаж (9 процентов), осквернение религиозных святынь, кражу, грабеж, разбой (6 процентов), неуплату налогов (1 процент).

Самосуды

В 2019 году саратовские полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить преступника от местных жителей, собравшихся линчевать педофила-убийцу Туватина. Горожане устроили народный сход у отдела полиции и потребовали выдать им преступника, стражам порядка пришлось живым щитом выстроиться вокруг микроавтобуса, на котором того везли на следственные мероприятия.

Тогда по тревоге были подняты все районные отделы полиции города. Сотрудникам приказали срочно выйти на работу. В августе 2020 года Туватина приговорили к пожизненному лишению свободы.

Необходимость в казни

Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году. Мораторий на смертную казнь в России был введен 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. 19 ноября 2009 года Конституционный Суд принял решение, согласно которому смертная казнь в России более назначаться и применяться не может. Единственной страной в Европе и в СНГ, где применяется высшая мера, является Белоруссия.

Основным доводом против возврата казней называют то, что судебная система не везде работает гладко и допускает ошибки. В случае же вынесения приговора об исключительной мере наказания и приведения приговора в исполнение эти ошибки уже не исправить.