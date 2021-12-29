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Появились подробности пропажи альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

Поход группы в Кабардино-Балкарии, запросившей помощь, организован Горным Турклубом МГУ

Фото: Globallookpress.com

Появились подробности пропажи группы альпинистов, которые запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии. Их раскрыл Telegram-канал SHOT.

Выяснилось, что поход организован Горным Турклубом Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ). По данным, размещенным на официальной странице клуба, путешествие должно было продлиться с 25 декабря по 9 января — участники планировали отпраздновать Новый год в горах.

Маршрут начинается на альпинистской учебно-спортивной базе «Безенги», проходит через село Верхняя Балкария, перевалы северных отрогов Суганского хребта, село Дзинага, Скалистый хребет и поселок Мизур. Походу была присвоена третья из шести категория сложности. В требованиях к участию в маршруте указано, что альпинисты должны иметь опыт в походах третьей категории и прохождении вершин.

«К горным походам мы готовимся достаточно серьезно — тренировки по физподготовке, лекции и семинары по технике безопасности, снаряжению и так далее, технические тренировки в Подмосковье», — отмечается на сайте турклуба.

Последнее сообщение от группы поступило во вторник, 28 декабря. «Пытались взойти на вершину Соухаузскую. Много тропежки, не взошли. Все хорошо, завтра планируем пройти через Верхнюю Балкарию. Погода отличная», — написал руководитель турклуба, 33-летний Александр Сучков.

Ранее сообщалось, что 29 декабря семь альпинистов запросили помощь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, сообщение поступило в 09:40 по московскому времени. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на поиски туристов в Черекское ущелье.

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Мария Гейн
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