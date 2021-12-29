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На Украине заявили о концентрации российских войск на киевском направлении

Экс-глава «Правого сектора» Ярош: Россия «подтянула» установки разминирования к Чернигову
Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош. Кадр: LBTV / YouTube

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская), советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош заявил о концентрации российских войск на киевском направлении. Интервью с ним опубликовало издание LB.ua.

По словам Яроша, Россия «подтянула» к украинской границе установки разминирования и понтонные мосты. «Кстати, они концентрируются на черниговском направлении. То есть, по правде говоря, на киевском», — сказал экс-глава «Правого сектора» и добавил, что все эти действия могут быть запугиванием.

На замечание журналиста, что со стороны Чернигова до Киева «два — два с половиной часа танкового хода», Ярош заявил, что «военные колонны так быстро не двигаются». «Будет же оказываться сопротивление. Поэтому, соответственно, это сутки, сутки и сутки», — отметил он.

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По его мнению, Россия хочет «активизировать события на восточном фронте», чтобы максимально стянуть туда украинские войска, а затем уже «открывать другие направления», однако командование ВСУ понимает угрозы.

«Легкой прогулки у них все равно не будет, Киев они не смогут мгновенно захватить. Это просто невозможно», — заявил Ярош.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. «Россия никогда первой ни на кого не нападала», — подчеркнул он.

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Алевтина Запольская
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