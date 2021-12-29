Российский риелтор признался в убийстве 20-летней давности

Волгоградские правоохранительные органы задержали в Ленинградской области 51-летнего риелтора, которого обвиняют в убийстве 20-летней давности. Об этом сообщает «МК».

По версии следствия, россиянин совершил преступление ради того, чтобы завладеть квартирой жертвы. В июле 2001 года волгоградец обратился к риелтору с просьбой помочь в обмене двухкомнатной квартиры на однокомнатную с доплатой. Мужчина согласился, но в итоге убил клиента: он вывез его в поселок Горьковский и задушил веревкой.

Затем риелтор закопал тело и скрылся с места преступления. Получить квартиру убитого мужчина так и не смог из-за юридических сложностей: доля жилища находилась в собственности у тети знакомого. 20 лет убийство оставалось нераскрытым, пока в декабре 2021 года следователи не предположили, что риелтор может быть причастен к преступлению. В ходе допроса мужчина признался в убийстве. Риелтора заключили под стражу.

Ранее в декабре жителя Саратова приговорили к 15 годам лишения свободы. Мужчина убил арендодателя: он шесть раз ударил хозяина квартиры сковородой по голове, нанес ему 42 ножевых ранения, а после дважды ударил вилкой. Конфликт произошел из-за того, что арендодатель несколько раз сделал съемщику замечание о его беспорядочном образе жизни.

