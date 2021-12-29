Краснодарский фестиваль «Молодой киновек» стал международным

Краснодарский фестиваль-конкурс любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек» получил статус международного. Об этом сообщили в министерстве культуры региона, передают «Кубанские новости».

Впервые фестиваль прошел в Краснодарском крае 17 лет назад. За это время его участниками стали более трех тысяч человек.

«Обретение значимого статуса международного конкурса позволит в 2022 году в рамках "Молодого киновека" проводить открытые показы фильмов-участников фестиваля», — рассказали в минкульте.

Там добавили, что в перечне номинаций появилась новая — «Актерское мастерство».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре откроется выставка ретро-открыток и иллюстраций художницы Елизаветы Бем. В экспозицию войдут 90 экспонатов: открытки, иллюстрации к азбуке и к книгам, выпущенным в конце XIX-начале XX веков в Париже, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Выставка будет доступна для посещения до 6 февраля 2022 года.