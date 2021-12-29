Доктор Комаровский назвал способ устранить распространенную вредную привычку

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности распространенной детской привычки и назвал способ устранить ее. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он рассказал, как родителям бороться с тем, что ребенок сосет палец.

Специалист заявил, что если ребенок постоянно сосет палец, то у него могут возникнуть проблемы со здоровьем. По словам Комаровского, из-за вредной привычки у ребенка может появиться на коже раздражение или даже развиться такое хроническое заболевание, как экзема.

«Вы должны понимать, что от пустышки какой-нибудь избавиться можно, от пальца избавиться нельзя. Поэтому первая задача: заменить палец на пустышку», — подчеркнул врач и добавил, что родители могут купить ребенку сразу несколько пустышек, разного цвета, материала и веса, чтобы тот мог выбрать понравившуюся среди них. После этого, по мнению телеведущего, необходимо постепенно отучать ребенка от пустышки.

Ранее Комаровский опроверг популярный миф, связанный с лечением ОРВИ. Врач рассказал, что при простуде не стоит избегать холодных напитков. Он объяснил, что при ОРВИ холод облегчает состояние миндалин.