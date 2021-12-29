Названы последствия возвращения смертной казни в России

За возвращение к смертной казни Россию могут исключить из международных организаций и разорвать деловые отношения. Об этом заявил юрист Василий Воробьев в разговоре с «Лентой.ру».

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил, что в России могут отменить мораторий на смертную казнь. «Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — указал он.

Цель моратория

Скажем так, не председателю Конституционного суда решать этот вопрос. Это все разрешается на уровне Государственной Думы. Пока этот вопрос не поставит федеральное собрание Конституционный суд ничего не может предпринять.

Василий Воробьев юрист

Дискуссия по поводу этичности и допустимости смертной казни ведется не один десяток лет, пояснил юрист. Воробьев убежден, что возвращение к этой мере наказания будет иметь ряд минусов для России.

«Мораторий введен для интеграции на международную арену. Возвращение к смертной казни может негативно сказаться на международных деловых отношениях. Нас могут просто выкинуть из международных договоров и организаций за такие вещи», — высказался юрист.

Он подчеркнул, что одной из причин для введения моратория на смертную казнь стало множество судебных ошибок. «Конечно, пожизненное лишение свободы тоже ничего приятного из себя не представляет для ошибочно осужденных людей, но тут мы говорим о лишении жизни в принципе», — добавил Воробьев.

В 2019 году выяснилось, что более половины россиян (68 процентов) считают, что казнить преступников можно за сексуальные преступления против несовершеннолетних и за убийства (57 процентов). Всего смертную казнь считают допустимой 69 процентов опрошенных. Граждане также указали, что можно казнить за терроризм (53 процента), изнасилования (52 процента), распространение наркотиков (26 процентов), государственную измену и раскрытие гостайны (17 процентов), взяточничество (14 процентов), шпионаж (9 процентов), осквернение религиозных святынь, кражу, грабеж, разбой (6 процентов), неуплату налогов (1 процент).

Мораторий на смертную казнь в России был введен 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.