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Российский школьник упал с балкона восьмого этажа и умер

В Ленобласти 11-летний школьник упал с балкона восьмого этажа и погиб

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области одиннадцатилетний школьник упал с балкона восьмого этажа. Мальчика госпитализировали, но спасти его медики не смогли, сообщается на сайте телеканала «78».

По сведениям источника телеканала в правоохранительных органах, все произошло 28 декабря на улице Мира. Семья погибшего школьника на профилактическом учете не состоит.

Оперативники изъяли из квартиры мальчика телефон и ноутбук. Подробности случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Ранее во Владивостоке 36-летний россиянин выпал из окна девятого этажа и остался в живых. Мужчина выпал из окна жилого дома, расположенного на Некрасовской улице во Владивостоке. На место происшествия в скором времени приехали врачи и оказали пострадавшему помощь.

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Анна Щербакова
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