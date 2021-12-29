Российский школьник упал с балкона восьмого этажа и умер

Во Всеволожском районе Ленинградской области одиннадцатилетний школьник упал с балкона восьмого этажа. Мальчика госпитализировали, но спасти его медики не смогли, сообщается на сайте телеканала «78».

По сведениям источника телеканала в правоохранительных органах, все произошло 28 декабря на улице Мира. Семья погибшего школьника на профилактическом учете не состоит.

Оперативники изъяли из квартиры мальчика телефон и ноутбук. Подробности случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Ранее во Владивостоке 36-летний россиянин выпал из окна девятого этажа и остался в живых. Мужчина выпал из окна жилого дома, расположенного на Некрасовской улице во Владивостоке. На место происшествия в скором времени приехали врачи и оказали пострадавшему помощь.