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ЛНР обвинила Украину в похищении военнослужащего

Народная милиция ЛНР: украинская диверсионная группа 27 декабря похитила военнослужащего

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Украину в похищении военнослужащего. Заявление опубликовано на сайте Народной милиции ЛНР.

«27 декабря украинская диверсионная группа Сил спецопераций, в нарушение действующих договоренностей, похитила военнослужащего Народной милиции. На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови», — сказано в сообщении.

ЛНР утверждает, что против военнослужащего применяется «физическое и моральное воздействие», с помощью запрещенных медикаментов его принуждают дать ложные показания.

«Действия украинских диверсантов полностью повторяют предыдущие два похищения: военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также наблюдателя от ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) Андрея Косяка в октябре», — говорится в заявлении.

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По мнению Луганска, все это является результатом бездействия ОБСЕ, при этом киевская делегация в Трехсторонней контактной группе инициирует перемирие, пытаясь ввести всех в заблуждение «своими мнимыми устремлениями к миру».

«О каких мирных договоренностях с украинской стороной может идти речь, когда диверсанты по указанию киевского руководства осуществляют открытые акты агрессии?» — заявили в Народной милиции.

13 октября украинские войска задержали гражданина России Андрея Косяка. Киев заявил, что он под видом разминирования снимал на камеру позиции, от которых отошли украинские солдаты, и тем самым нарушил перемирие. Москва назвала арест Косяка вероломным шагом.

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София Сарджвеладзе
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