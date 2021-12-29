Юрий Лоза рассказал о пенсии и пожаловался на невозможность платить за жилье

Советский и российский певец, композитор Юрий Лоза сообщил, его пенсии не хватает даже на содержание загородного дома. В беседе с PopCornNews артист заявил, что получает 15 тысяч рублей в месяц.

Лоза пожаловался на невысокую пенсию после того, как выяснилось, что 44-летняя солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова подала заявление на пенсионные выплаты.

«17 тысяч, как у Маликовой, — это обычная, стандартная пенсия, — отметил композитор. — У меня даже меньше, и нет оклада москвича — всего 15 тысяч». Лоза рассказал, что живет в загородном поселке, и только за охрану ему приходится ежемесячно платить 15 тысяч, то есть содержать дом на пенсионные деньги невозможно. «Я не могу обеспечить даже свой дом на эту пенсию, — посетовал артист. — Если бы я затеял клип снимать, то, чтобы снять его на пенсию, нужно работать лет восемь-десять». Композитор сообщал, что у него есть и квартира, на содержание которой тоже нужно 10-15 тысяч в месяц.

Ранее Лоза заявил, что сильно обеднел за время пандемии коронавируса. «Концертов нет, ничего нет», — объяснил исполнитель причину своего бедственного финансового положения. При этом он подчеркнул, что отдельным артистам разрешают проводить концерты, а другим нет.