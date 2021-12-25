Российская певица официально стала пенсионеркой в 44 года

Певица и солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова официально стала пенсионеркой в 44 года. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Сестра Дмитрия Маликова и заслуженная артистка России Инна Маликова подала заявление на пенсию по старости в Пенсионный фонд и получила отказ. Предположительно, чиновников смутил возраст женщины. Тогда Маликова обратилась в Басманный суд, чтобы отстоять свое право на пенсию, судья вынес вердикт в ее пользу.

Положительное решение было вынесено, потому что заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию: через 15 лет работы по профессии пособие могут получать гимнасты, эквилибристы, акробаты и артисты балета. 20-летний трудовой стаж дает право на пенсию артистам танцевальных номеров и артистам-вокалистам, к которым и относится Маликова.

Свой новый статус певица не прокомментировала и заявила, что идея обратиться в суд принадлежит ее отцу.

Ранее сообщалось, что российский певец Дмитрий Маликов заговорил о завершении карьеры. Размышлениями на эту тему он поделился в YouTube-шоу «Личные связи».