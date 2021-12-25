Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Российская певица официально стала пенсионеркой в 44 года

44-летняя солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова подала заявление на пенсию

Фото: @innamalikova

Певица и солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова официально стала пенсионеркой в 44 года. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Сестра Дмитрия Маликова и заслуженная артистка России Инна Маликова подала заявление на пенсию по старости в Пенсионный фонд и получила отказ. Предположительно, чиновников смутил возраст женщины. Тогда Маликова обратилась в Басманный суд, чтобы отстоять свое право на пенсию, судья вынес вердикт в ее пользу.

Положительное решение было вынесено, потому что заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию: через 15 лет работы по профессии пособие могут получать гимнасты, эквилибристы, акробаты и артисты балета. 20-летний трудовой стаж дает право на пенсию артистам танцевальных номеров и артистам-вокалистам, к которым и относится Маликова.

Материалы по теме:
«Больше, девочки! Больше гламура!» Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
«Больше, девочки! Больше гламура!»Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
20 сентября
Догнали и обогнали. Как «Тату» стали мировыми звездами и почему Россия до сих пор от них без ума?
Догнали и обогнали.Как «Тату» стали мировыми звездами и почему Россия до сих пор от них без ума?
16 июня

Свой новый статус певица не прокомментировала и заявила, что идея обратиться в суд принадлежит ее отцу.

Ранее сообщалось, что российский певец Дмитрий Маликов заговорил о завершении карьеры. Размышлениями на эту тему он поделился в YouTube-шоу «Личные связи».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Все случаи заражения омикрон-штаммом в России оказались завозными
Доктор Мясников посоветовал способ избежать похмелье
Катающийся на качелях дворник вызвал споры у россиян
«Рубин» провел переговоры с «Зенитом» о переходе Дзюбы
Российская певица официально стала пенсионеркой в 44 года
Арестованные участницы Pussy Riot объявили голодовку
Глава регионального управления Ростехнадзора пострадал в смертельном ДТП
Бывший премьер Украины обвинил власти в энергетическом кризисе
Педофил нашел школьницу в чат-боте известной блогерши
США пообещали построить «евроатлантическое будущее Украины»
Девушка простила облившего ее кислотой мужчину и вышла за него замуж
«Яндекс» перестал искать сайт «ОВД-Инфо» после его блокировки в России
Захарова опровергла связанные с нерасширением НАТО заявления США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter