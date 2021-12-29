В Нижегородской области появится маршрут по местам известных народных промыслов

Власти Нижегородской области планируют создать национальный туристический маршрут по известным местам бытования промыслов региона. Об этом сообщил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов области Сергей Яковлев, пишет ТАСС.

Отмечается, что в ближайшее время для жителей и гостей региона появится проект брендового маршрута, основанный на центрах нижегородских промыслов: городов Семенов, Городец, Чкаловск, Балахна и других.

«После завершения подготовительного этапа правительством региона будет сформирована и направлена в Федеральное агентство по туризму соответствующая заявка на создание нового национального турмаршрута», — добавил глава департамента.

Как уточняется, отрасль народных художественных промыслов Нижегородской области включает в себя 27 мест традиционного бытования и 14 видов промыслов.

Ранее в декабре сообщалось, что весной 2022 года на территории Нижегородского кремля планируют запустить экскурсии на электрокарах. Кроме того, власти города готовятся восстановить исторический фуникулер, который будет проходить под стенами древнего кремля.