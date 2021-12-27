В Нижнем Новгороде запустят экскурсии на электрокарах

Экскурсии на электрокарах по территории Нижегородского кремля планируют запустить весной 2022 года. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Бетин, пишет ТАСС.

Помимо этого весной следующего года власти Нижнего Новгорода готовятся восстановить исторический фуникулер, который будет проходить под стенами древнего кремля.

Также на территории Нижегородского кремля планируется проведение открытых лекций по истории, архитектуре, экологии, а также организация мастер-классов в Литературном саду творческих встреч с учеными и писателями.

Ранее в декабре Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник запустил специальную экскурсию для обладателей «Пушкинской карты» по подземелью Нижегородского кремля. Посетители также пройдут часть боевого хода Кремля и посмотрят смотровую площадку самой высокой башни — Часовой.