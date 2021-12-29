Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мексика решила прекратить экспорт нефти

Мексика планирует к 2023 году прекратить поставки нефти за рубеж

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Мексика намерена прекратить экспорт сырой нефти с 2023 года, пишет Bloomberg. В 2022 году страна планирует снизить объемы поставки сырья за рубеж до 435 тысяч баррелей в день, а в последующем году довести их до нуля.

Власти решили создать полный цикл переработки нефти на внутреннем рынке. Пока Мексика продает сырую нефть, а потом импортирует уже переработанные дорогостоящие нефтепродукты — например, бензин и дизель.

Большую часть топлива страна закупает у нефтеперерабатывающих предприятий США. В ноябре государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos (Pemex) поставляла за рубеж около одного миллиона баррелей в сутки.

Brent от TradingView

В 2022 году для России будет комфортной цена на нефть 65-80 долларов за баррель. Такой прогноз ранее дал вице-премьер России Александр Новак. В настоящий момент цена на нефть составляет 75 долларов за баррель.

Кроме того, вице-премьер прокомментировал заявления США, Китая и ряда других стран о готовности распечатать свои стратегические резервы нефти. По его словам, в общей сложности речь идет о 50-60 миллионах баррелей. При этом Новак уточнил, что ежегодно в мире потребляется около 36 миллиардов баррелей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
В Совфеде высказались о возможности возвращения смертной казни в России
Россиян предупредили об ограничениях выезда за рубеж из-за долгов
Под Петербургом полицейские изъяли у цыган наркотики и оружие
Появилось видео с насмерть замерзшим в Подмосковье школьником
Популярный комик рассказал о доходах в КВН
Турция создаст замену российским С-400
В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни в России
Теща и зять спрятали тело задушенной ими россиянки в болоте и получили срок
Путин внес в Государственную Думу законопроект о гражданстве
Историк кино раскрыл пол следующего Джеймса Бонда
В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане при талибах
На пешеходном переходе в Москве водитель сбил двух женщин
Чубайс назвал важнейшее достижение России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter