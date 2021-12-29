Новак дал прогноз по комфортной для России цене на нефть в 2022 году

В 2022 году для России будет комфортной цена на нефть 65-80 долларов за баррель. Такой прогноз дал в интервью РБК вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что в настоящий момент цена на нефть составляет 75 долларов за баррель. Новак пояснил, что специально взял большой диапазон, поскольку на рынке не исключается волатильность. Политик также подчеркнул, что несмотря на то, что пандемия COVID-19 продолжается, спрос на нефть все равно растет.

Кроме того, вице-премьер прокомментировал заявления США, Китая и ряда других стран о готовности распечатать свои стратегические резервы нефти. По его словам, в общей сложности речь идет о 50-60 миллионах баррелей. При этом Новак уточнил, что ежегодно в мире потребляется около 36 миллиардов баррелей. В связи с чем он выразил уверенность, что решение стран выпустить на рынок 60 миллионов не будет иметь серьезных последствий на баланс спроса и предложения. «Мы считаем, если даже и будут какие-то вбросы, их влияние на рынок будут иметь краткосрочный эффект», — заявил он.

Вице-премьер также добавил, что Россия до 2030 года планирует сохранить добычу нефти на уровне 550-560 миллионов тонн в год.

Ранее Новак назвал основные причины, из-за которых в Европе установились высокие цены на газ.