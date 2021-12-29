В России утвердили порядок снятия отпечатков пальцев иностранцев

МВД России утвердило порядок фотографирования и дактилоскопии иностранцев, приезжающих в страну на срок более 90 дней, и трудовых мигрантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фотографировать иностранных граждан и снимать отпечатки пальцев будут уполномоченные сотрудники территориальных органов МВД. В ряде субъектов этим займется подведомственное МВД РФ государственное унитарное предприятие.

«Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно, за исключением лиц: не предъявивших документ, подтверждающий прохождение обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования», — уточняется в документе. Проходить эти процедуры не один раз также будут те, информацию о ком не нашли в системе ведомства ЦИАДИС-МВД. Кроме того, в этот список попали те, кто изменил свои персональные данные, сделал тату, а также люди, получившие шрамы. Те, у кого прошло 10 лет с момента предыдущего фотографирования, должны будут пройти процедуру заново.

В ноябре сообщалось, что в соответствии с новым законом практически все иностранные специалисты, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД. Помимо новых требований о предоставлении отпечатков пальцев и биометрических фотографий в течение 30 дней с момента въезда в Россию, будут проводиться осмотры наркологов, психиатров и инфекционистов.