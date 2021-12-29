Выступавший за смертную казнь в России поменял взгляды и объяснил причину

Отменять мораторий на смертную казнь в России не стоит, сказал «Ленте.ру» председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. В 2005 году он вносил в Государственную Думу законопроект о возвращения высшей меры наказания, но теперь поменял мнение.

«Это было давно. Я сейчас против снятия моратория на смертную казнь, потому что у меня утрачено доверие к судебной системе, я перестал верить в объективность правосудия в России», — отметил политик.

По мнению Бабурина, организаторы наркоторговли и серийные убийцы не должны находится в обществе. Но он уверен, что судебная система сегодня не способна осуществлять правосудие. «Там слишком нарушается дух правосудия, слишком силен административный ресурс и судебный произвол», — добавил политик.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь в будущем. Он уверен, что пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт.