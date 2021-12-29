Apple заплатила талантливым сотрудникам бонус в десятки тысяч долларов

Американская компания Apple предложила ряду своих инженеров бонусы в размере десятков тысяч долларов в виде акций, чтобы удержать талантливых сотрудников и не допустить утечки кадров к конкурентам, пишет Bloomberg.

О бонусах компания уведомила ряд специалистов на прошлой неделе, речь идет о суммах от 50 до 180 тысяч долларов. Многие инженеры получили акции на 80-120 тысяч долларов, пояснили источники Bloomberg, пожелавшие сохранить анонимность в силу непубличности программы. Бонусы менеджеры назвали вознаграждением за эффективную работу, официальных комментариев компания не предоставила.

Подобные выплаты для компании нехарактерны: иногда Apple выплачивает сотрудникам дополнительное вознаграждение, но в данном случае необычайно велик его объем. Всего бонусы получили от десяти или 20 процентов инженеров в тех подразделениях, которых коснулась программа.

Apple приходится вести войну за таланты с конкурентами, и особенную угрозы представляет Meta (бывшая Facebook). За последние месяцы туда ушли около сотни инженеров из Apple, однако и Apple удалось переманить к себе часть ключевых кадров Meta.

Сейчас Apple является самой дорогой компанией мира и вскоре может первой в мире достигнуть стоимости в три триллиона долларов. В 2021 году акции компании выросли на 30 процентов, добавив 659,8 миллиарда к капитализации. Стоимость гиганта составляет около 2,94 триллиона долларов.